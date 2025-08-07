Фальшивые штрафы ГИБДД: мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники стали рассылать поддельные письма о штрафах якобы от ГИБДД, чтобы похитить данные банковских карт или заразить гаджеты вирусом. С таким предупреждением выступило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По информации правоохранителей, жертва получает по электронной почте или в мессенджере сообщение о нарушении правил дорожного движения с требованием «ознакомиться с постановлением» и «оплатить штраф» до определенной даты.

К такому письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля либо другие персональные данные, что это создает ощущение подлинности.

В самом письме есть кнопка «оплатить сейчас», ведущая на стороннюю интернет-страницу. Пользователь может попасть на фальшивый сайт, визуально копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Здесь у него запрашивают данные банковской карты: номер, срок действия, CVV-код, а иногда и коды подтверждения из СМС. В других случаях ссылка может привести на зараженный сайт, который автоматически загрузит вредоносное ПО на устройство жертвы. Такое ПО может перехватывать пароли, получать доступ к банковским приложениям, мессенджерам, а также использовать камеру и микрофон.

В киберполиции напомнили, что настоящие уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в частности через «Госуслуги».

