В Минпросвещения определили период нового учебного года

В Министерстве просвещения РФ определили период нового учебного года с 1 сентября по 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Школьники начнут учиться с 1 сентября, а последний звонок состоится 26 мая. При этом в рамках учебного года будет возможно разделение периодов как по четвертям, так и по триместрам, передает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующие рекомендации направили в регионы. «Документ призван обеспечить единые подходы к образовательному процессу, соблюдение санитарных норм и профилактику переутомления учащихся», – отметили в министерстве.

Точные даты каникул также будут определены, длительность каждого периода отдыха составит не менее семи дней. Кроме того, для первоклашек должны быть предусмотрены дополнительные каникулы в феврале.

Москва, Зоя Осколкова

