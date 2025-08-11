В России вдвое сократили срок рассмотрения заявлений на маткапитал

Правительство России по поручению главы государства внесло изменения в правила предоставления материнского капитала, чтобы получить средства можно было быстрее и проще. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Так, с 10 до 5 рабочих дней сокращен период рассмотрения заявления об использовании маткапитала территориальными органами Социального фонда, информирует пресс-служба правительства РФ.

Если Соцфонду потребуется запросить дополнительные документы, то срок рассмотрения заявлений и принятия решений по ним составит 12 дней вместо прежних 20.

«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление бумаг», – отметил Мишустин, заверив, что правительство будет и дальше расширять поддержку семей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

