В России утвердили список территорий, при обороне которых дают статус ветерана

Правительство России утвердило перечень территорий, участники обороны которых могут получить статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Правительство утвердило перечень территорий, участники обороны которых имеют право на получение статуса ветерана боевых действий. В перечень территорий, прилегающих к районам проведения специальной военной операции и подвергшихся атакам со стороны вооружённых формирований Украины, вошло 11 административно-территориальных образований. Распоряжение об утверждении такого перечня подписано», – говорится в сообщении.
В список включили Крым, Севастополь, Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский муниципальные районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик.
В апреле президент РФ утвердил поправки к закону «О ветеранах». Согласно документу, статус ветерана полагается в том числе военнослужащим, правоохранителям и добровольцам, которые участвовали в отражении вторжения Вооруженных сил Украины на приграничные районы России.
Москва, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»