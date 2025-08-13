Россиян предупредили о предлагающих «оформить» налоговый вычет мошенниках

Мошенники придумали новую схему получения кодов авторизации от значимых сервисов: аферисты предлагают «оформить» налоговый вычет с расчетом выманить необходимые данные у потенциальной жертвы. Об этом предупреждает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете, например, в размере 14 тысяч рублей за обучение. Для «оформления» мошенники убеждают сообщить код из СМС», – сообщили в киберполиции.

После получения кода злоумышленники переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций.

Чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет, отметили в ведомстве.

В МВД напомнили, что получить достоверную информацию о налоговом вычете можно на официальном сайте ФНС России, в личном кабинете налогоплательщика, а также лично в инспекции ФНС или МФЦ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

