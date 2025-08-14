В русском языке утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом сообщает Институт русского языка имени Виноградова РАН.

Согласно новому правилу, допустимая форма произношения слова «миллион» – «мильон», у «миллиард» – «мильярд», передает РИА «Новости». Нововведение касается и других форм данных слов. К примеру, «миллионный» – «мильонный», «миллиардный» – «мильярдный».

Отмечается, что варианты произношения зафиксированы в качестве орфографической нормы в орфографическом словаре русского языка как государственного.

В словаре содержатся в основном стилистически нейтральные слова. Но необходимость учитывать использование языка в текстах различных сфер заставила ввести помет, в том числе «для передачи разговорного произношения».

Москва, Зоя Осколкова

