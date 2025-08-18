В России предложили ввести сокращенный рабочий день для отцов

В России предложили ввести сокращенный день для отцов маленьких детей. Соответствующую инициативу направили депутаты в Министерство труда.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил законодательно сократить рабочий день по четвергам для отцов детей до трех лет – чтобы они работали не больше шести часов. Выбор дня объясняется тем, что четверг самый незагруженный из пятидневки.

По мнению депутата, сокращенный рабочий день для отцов позволит молодым мамам немного отдохнуть, а папы смогут проводить с ребенком время в будни.

«Инициатива даст реальную возможность полноценно участвовать в заботах о малыше, будь то посещение поликлиники, развивающих занятий или просто совместные игры и прогулки», – отметил парламентарий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube