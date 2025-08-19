МВД раскрыло схему обмана с заменой цифрового ТВ

Мошенники придумали новую схему обмана с якобы заменой телевидения. Аферисты начали звонить пенсионерам под предлогом замены цифрового телевидения, чтобы похитить их деньги. Об этом сообщили в МВД РФ.

По данным ведомства, пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил о якобы проводимой замене цифрового телевидения в ее доме. Для обновления телевизионной сетки он попросил назвать код из СМС. После этого жертве позвонил лже-сотрудник Роскомнадзора. Он утверждал, что аккаунт женщины на «Госуслугах» взломан, а на ее банковские счета оформлена доверенность.

«Для убедительности мошенник может назвать потерпевшему, какие суммы и в каких банках у него находятся», – предупредили правоохранители, передает РИА «Новости».

В дальнейшем злоумышленники просят для «сохранения средств» перевести все деньги на «новые выпущенные карты», которые на самом деле являются счетами мошенников.

Жертвой этой схемы уже стала 73-летняя пенсионерка из Иркутской области – женщина перевела мошенникам более 1,1 миллиона рублей.

