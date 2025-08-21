В России активизировались компании, выпускающие поддельные школьные учебники

Перед началом учебного года в России активизировались компании, выпускающие поддельные учебники и пособия для школы. Эксперты оценивают рынок контрафакта в полмиллиарда рублей, а издательства предлагают вознаграждение за обнаружение поддельных пособий.

В июле и августе правоохранители обнаружили две типографии, которые печатали контрафактные учебники в больших объемах, пишут «Известия». Одна из таких типографий была раскрыта в Ростовской области. Выяснилось, что без согласования с правообладателем изготавливалась учебная литература, которая сбывалась оптовыми партиями. Было изъято около 106 тыс. экземпляров на 50 млн рублей. Информация о втором инциденте публично не раскрывалась.

По словам представителей издательств, актуальность проблемы растет с каждым годом, а рынок контрафакта ежегодно исчисляется «миллионами экземпляров». Это касается не только учебников. Сбор статистики по книжному контрафакту затруднен из-за региональной раздробленности рынка и того, что сделки осуществляются без официальной регистрации. О масштабах можно судить по тем случаям, когда полиция все же обнаруживает партии подделок.

В Российском центре оборота прав на результаты творческой деятельности подсчитали, что около 10% всей учебной литературы (примерно на 5 млрд рублей) покупаются на деньги родителей, а контрафакта производится на сумму около 500 млн.

Рынок учебной литературы, которая не входит в федеральный перечень, оценить еще сложнее: бизнес практически полностью ведется в серой зоне. Там работает множество мелких издательств, ведутся полулегальные перепечатки, некоторые издания изначально выглядят спорными с точки зрения авторского права. Объем этого рынка эксперты оценивают в 5-7 млрд рублей.

Мошенники используют любую возможность дистрибуции пиратских учебников, но в последние годы фиксируется тенденция увеличения распространения контрафакта через маркетплейсы. Издательства пытаются бороться с пиратством и объявляют вознаграждение за информацию, которые позволяет выявить подделки. Кроме того, выпускающие книги компании сотрудничают с онлайн-площадками для разработки мер по пресечению появления такой продукции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube