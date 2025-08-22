Отрицательные температуры возвращаются в прогнозы погоды

На Россию надвигается осень. В прогнозах погоды начали появляться отрицательные значения температуры воздуха. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«И вот уже мы говорим о заморозках: в Магаданской области, я бы сказал, что это не заморозки, а легкие морозы. Там прогнозируется температура до минус 6», – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, пока это не устойчивая тенденция в прогнозе, но отрицательные температуры «будут появляться все чаще и чаще».

Похолодание ожидается и в Европейской России из-за обширного тропосферного циклона. В Москве температура будет близка к норме, но на отрицательном фоне. По-прежнему не обойдется без дождей разной интенсивности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

