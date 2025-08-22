В МВД рассказали о новой мошеннической схеме с «трудоустройством»

Правоохранители раскрыли новую схему обмана россиян: мошенники похищают деньги, создавая фальшивые компании и предлагая жертвам пройти обучение и стажировку. Соискателей заманивают привлекательными вакансиями, обещая гибкий график и высокий доход. О новой мошеннической схеме с «трудоустройством» предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники создают фиктивную компанию с привлекательными вакансиями (контент-менеджер, маркетолог и т.п.), а потом через мессенджеры предлагают жертве пройти обучение и двухнедельную «стажировку», в ходе которой имитируется реальная работа. После аферисты крадут деньги под предлогом оформления документов.

Жертву регистрируют на фейковом корпоративном портале, где она выполняет простые задания (к примеру, ищет ошибки на сайтах) и за что получает условный заработок (на счету отображается «зарплата», например, 25-30 тыс. рублей). Затем мошенники под предлогом «налоговых выплат» или «возврата переплаты» просят жертву перевести деньги через QR-код или на указанную карту. После перевода связь обрывается.

В киберполиции предупредили, что настоящие работодатели не требуют оплаты за трудоустройство или оформление документов.

Правоохранители призывают проверять компании через официальные источники (например, ФНС) и остерегаться вакансий, где общение происходит только в мессенджерах без оффлайн собеседований и официальных договоров. «Любые просьбы перевести деньги под предлогом «возврата с зарплатой» – 100% мошенничество», – подчеркнули в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

