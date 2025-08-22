В 5-7 классах с 1 сентября сократят изучение английского языка

Минпросвещения России предлагает с 1 сентября 2025 года сократить количество часов на изучение английского языка в 5-7-х классах до двух в неделю. Об этом говорится в проекте приказа министерства.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, – 408 часов: в 5-м классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6-м классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7-м классе – 68 часов (2 часа в неделю)», – сказано в документе.

Новшество с нового учебного года также коснется испанского, китайского и французского языков. В то же время количество уроков по немецкому языку планируется сократить с 1 сентября 2026 года.

В Минпросвещения пояснили, что объем изучения иностранных языков корректируется «в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времен».

«Изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане», – подчеркнули в ведомстве. Там указали, что, к примеру, на изучение «Биологии» и «Географии» в 5-6-х классах отводится лишь по 1 часу в неделю.

В Минпросвещении считают, что с установленным объемом часов «базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен».

В ведомстве также сообщили, что в 5-7 классах вводится предмета «Духовно-нравственная культура России». В 5-м классе на его изучение отводится 17 часов, а в 6-м и 7-м классах – по 34 часа. Ключевое содержание уроков заключается «в знакомстве школьников с жизнью, деятельностью, поступками, личными качествами выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории, сыгравших значительную роль в развитии страны».

