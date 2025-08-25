В 1 сентября в России вступают в силу новые правила в сфере оплаты труда

В России с 1 сентября вступают в силу изменения, которые касаются сферы труда и расчетов. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин.

«Главное для работников – новые правила расчета ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех», – рассказал парламентарий в беседе с RT. Таким образом, даже при подработках ночью, например в охране, на транспорте или в торговле, доплата должна быть четко рассчитана.

Кроме того, серьезные изменения затронут и исчисление среднего заработка: в новый документ добавили подробные списки выплат, которые следует учитывать при расчете отпускных, командировочных или выходных пособий: премии, надбавки, стимулирующие выплаты.

«Новое – отдельный порядок для расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. Теперь это всегда среднее за 12 месяцев, предшествующих увольнению, что исключает споры при резких колебаниях зарплаты. С командировками тоже наведен порядок», – добавил депутат.

Новый документ заменяет постановление, которое вступило в силу еще в 2007 году.

