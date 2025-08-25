15 млн россиян установили самозапрет на кредиты

В России 15 млн граждан установили самозапрет на кредиты через портал «Госуслуг». Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Порядка 15 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов и займов через портал «Госуслуг» с 1 марта 2025 года», – сказал вице-премьер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Григоренко добавил, что кабмин системно усиливает меры по защите граждан от мошенников. Эта работа проводится с Банком России совместно с коллегами из правоохранительных органов.

«Сейчас мы уже работаем над вторым пакетом мер. Одна из мер – самозапрет на международные звонки, потому что большинству не звонят по личным каким-то делам или по рабочим из-за границы, а, как правило, большинство мошенников – это заграничные звонки. Это тоже очень эффективная мера», – добавил вице-премьер.

Также ведется работа над ужесточением ответственности в случае применения при мошенничестве искусственного интеллекта, отметил вице-премьер. «Сейчас начинают появляться мошеннические схемы с использованием искусственного интеллекта, когда подделывают голос, подделывают изображение. Это, конечно, отягчающее обстоятельство. Коллеги из правоохранительных органов нас сильно поддерживают», – сказал Григоренко.

Напомним, что возможность самозапрета на получение кредита появилась у россиян с 1 марта 2025 года. Через «Госуслуги» любой гражданин может установить себе полный или частичный запрет на выдачу займов.

Москва, Зоя Осколкова

