Специалистам по борьбе с киберпреступлениями хотят дать отсрочку от армии

Правительство России готовит новые меры поддержки молодых специалистов по борьбе с киберпреступлениями. Среди таких мер – предоставить им право на отсрочку от призыва на военную службу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный кабмином план мероприятий. Власти рассчитывают, что таким образом смогут привлечь больше профессионалов в сферу кибербезопасности. Сейчас отсрочка от армии распространяется только на отдельных сотрудников аккредитованных IT-компаний.

Согласно документу, кабмин поручил разработать меры поддержки и профессионального развития для специалистов в сфере борьбы с киберпреступностью, в том числе занимающихся проведением судебных экспертиз в сфере IT. Одной из них станет отсрочка от призыва указанных специалистов на военную службу.

В кабмине ожидают, что инициатива должна будет способствовать комплектованию профильными сотрудниками государственных органов и организаций, занимающихся противодействием IT-преступлениям.

Подготовка мер поддержки будет продолжаться до третьего квартала 2026 года, а дальше эта работа должна проходить на постоянной основе. За исполнение поручения отвечают МВД, Минцифры, Минобороны, Минтруд, Росмолодежь, Росфинмониторинг и другие органы власти во взаимодействии со Следственным комитетом.

Москва, Наталья Петрова

