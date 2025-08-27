В полиции предупредили о мошеннической схеме с электронными дневниками

Мошенники пользуются замешательством родителей перед новым учебным годом в преступных целях и выманивают личные данные под предлогом доступа к электронному дневнику. Об этом сообщили в МВД РФ.

Злоумышленники звонят россиянам, представляясь сотрудниками школ или техподдержкой, и убеждают подтвердить номер телефона для того, чтобы электронный дневник «работал корректно».

Кроме того, аферисты предлагают активировать учетную запись или обновить информацию в ней. После этого мошенники либо просят продиктовать им код из СМС, либо отправляют ссылку на фишинговый ресурс.

В МВД подчеркнули, что доступ к электронному дневнику можно получить только через Единую систему идентификации и аутентификации. Все операции с дневником проводятся посредством официальных платформ образовательных учреждений или «Госуслуг». Участие посторонних лиц в этом процессе не требуется, а сотрудники школ никогда не будут спрашивать коды из СМС по телефону.

