С 1 сентября россиянам запретят делиться сим-картами

В России с 1 сентября вступает в силу запрет на передачу сим-карт третьим лицам. За нарушение грозит штраф. Впрочем, есть и исключения.

Согласно закону, штраф от 30 до 50 тысяч рублей грозит за передачу пользователем абонентского номера, выделенного ему на основании договора, иному лицу, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 50 до 100 тысяч рублей, а юридических лиц – от 100 до 200 тысяч.

При этом кратковременная передача телефона с сим-картой нарушением считаться не будет. Штрафа можно не опасаться, если дать знакомому позвонить или воспользоваться доступом в интернет со своего смартфона. К правонарушениям не будет относиться и передача симок или телефонов сотрудникам госорганов и экстренных служб для оперативных звонков.

Кроме того, запрет не действует в отношении ближайших родственников: супругов, детей, родителей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков. Например, родители по-прежнему могут купить сим-карту для своего ребенка, взрослые дети – для пожилых родителей.

«Все эти нововведения направлены на защиту граждан, а не на создание дополнительных барьеров. Когда мошенники теряют возможность анонимно пользоваться десятками сим-карт, уровень безопасности в цифровой среде ощутимо повышается. Это логичное продолжение комплекса мер по защите россиян», – пояснил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Большинство мошеннических схем строятся на использовании «левых» номеров, оформленных на подставных лиц или купленных в теневом сегменте. Новые нормы делают этот механизм фактически бесполезным.

