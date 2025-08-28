В России три четверти руководителей озадачивают работников на больничном

В России большинство руководителей готовы просить сотрудников выполнять рабочие задачи удаленно во время официального больничного. Чаще всего так поступают, если болеющего сотрудника попросту некем заменить.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1940 представителей управленческого звена, почти три четверти от общего числа беспокоят сотрудников на больничном для решения рабочих задач, пишет РБК.

Почти половина (45%) респондентов указали, что пойдут на такую меру лишь в случае крайней необходимости, когда заменить болеющего сотрудника некем. Чуть более четверти (29%) руководителей заявили, что не будут настаивать и учтут желание самого работника. 3% опрошенных привыкли требовать, чтобы сотрудник всегда выходил на связь в подобных ситуациях, а 22% руководителей полностью исключают такую практику.

Что касается плохо самочувствия сотрудника на рабочем месте, то лишь четверть (24%) без лишних вопросов отправляют заболевшего домой. 42% руководителей не отпустят сотрудника, если он слишком часто отпрашивается. Каждый пятый готов разрешить уйти при очевидных признаках недомогания, а 15% предварительно проверяют наличие невыполненных срочных задач.

Почти половина (46%) менеджеров сталкивались с тем, что сотрудники злоупотребляют возможностью уйти на больничный. В 79% организаций принята практика неофициальных краткосрочных больничных без предоставления справки. Каждый пятый руководитель (21%) строго придерживается правила о необходимости исключительно официального оформления нетрудоспособности.

Москва, Зоя Осколкова

