Минпросвещения установило продолжительность учебного дня в школе

Министерство просвещения России и утвердило единый график работы школ в течение учебного дня.

Согласно новым правилам, занятия должны начинаться не ранее 8:00, а заканчиваться не позднее 19:00 в случае наличия второй смены, передает РИА «Новости».

Обучение в первых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классах, а также в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья должно проходить исключительно в первую смену.

В течение сентября и октября учебная нагрузка первоклассников не должна превышать 15 часов в неделю, уточняет «Коммерсантъ». Таким образом, в день допускается не более трех уроков продолжительностью по 35 минут каждый.

Кроме того, продолжительность уроков в течение учебного года для учеников 2-11-х классов не должна превышать 45 минут, а длительность перемен между уроками должна составлять не менее 10 минут, а большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены разрешено устанавливать две перемены по 20 минут каждая после 2 и 3 уроков.

По словам начальника нормативно-методического управления Института содержания и методов обучения (ИСМО) имени Леднева Сергея Пепеляева, проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Он добавил, что документ содержит нормы, закрепленные СанПиНами.

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 26 мая, указывается в новых нормах. Школы вправе организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам. Необходимые рекомендации уже направлены в регионы России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

