Хватило на развлечения, гаджеты и копилку: более 60% подростков подрабатывали на каникулах

В России 62% подростков подрабатывали на летних каникулах. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру».

Подавляющее большинство родителей (95%) в основном положительно отнеслись к подработке детей, считая это полезным опытом.

Чаще всего летом школьники устраивались курьерами (19%), промоутерами (18%), разнорабочими (14%), помощниками вожатого (11%) или выбирали работу в пункте выдачи заказов (8%). Также подростки работали официантами, занимались упаковкой товаров, выполняли клининговые работы, присматривали за домашними животными, когда их хозяева были в отъезде, работали в пунктах проката самокатов и велосипедов, говорится в исследовании, передает RT.

Опрос показал, что большинство родителей (71%) указали, что идею найти подработку выдвинул сам подросток. 27% респондентов сообщили, что решение было принято совместно с ребенком. Только 2% признались, что инициатива исходила исключительно от них.

Согласно данным исследования, 53% подростков, которые трудились на каникулах, сумели заработать до 5 тыс. рублей в неделю, 35% – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 11% зарабатывали более 10 тыс. рублей.

Аналитики также выяснили, что 66% подростков потратили заработанные деньги на личные развлечения и хобби, 39% – на покупку одежды и аксессуаров. Кроме того, школьники тратили средства на гаджеты и аксессуары к ним (27%), откладывали в копилку (19%), финансово помогали семье (9%).

Всего в опросе приняли участие 1990 родителей, имеющих детей подросткового возраста, во всех федеральных округах.

