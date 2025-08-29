Когда в учебном году 2025-2026 будут каникулы

В понедельник, 1 сентября, у укльников России начинается новый учебный год. Согласно рекомендациям Минпросвещения, завершается он 26 мая. Школы могут самостоятельно выбирать систему обучения – по четвертям или по триместрам.

Министерство просвещения также определило минимальную продолжительность каникул: осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Рекомендованные даты каникул на 2025/2026 учебный год такие:

осенние – с 25 октября по 2 ноября;

зимние – с 31 декабря 2025 года по 11 января;

весенние – с 28 марта по 5 апреля;

летние – с 27 мая.

Основные предметы, которые должны войти в программу обучения: русский язык, литература, иностранный язык, история, математика, обществознание, география, информатика, физика, биология, химия, ИЗО, музыка, труд, ОБЖ, физкультура.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube