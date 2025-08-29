В Татарстане официально запретили публиковать неофициальные данные об атаках беспилотников

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о запрете публикации в интернете и СМИ неофициальной информации о атаках беспилотных летательных аппаратов и средствах противовоздушной обороны.

Как следует из документа, ограничения касаются любых данных, включая фото и видео, применении дронов, их последствиях, о типах аппаратов, местах их запуска, падения или полета, о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также другой информации, которая может раскрыть расположение объектов ПВО.

При этом запрет не касается официальных сообщений государственных органов власти. Распространять такие новости можно только со ссылкой на эти официальные источники.

Согласно подсчетам ТАСС, аналогичные запреты введены почти в 30 регионах России, в основном в Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах, которые регулярно подвергаются ударам украинских беспилотников.

Казань, Анастасия Смирнова

