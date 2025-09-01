Сентябрь в европейской части России будет теплее нормы

В сентябре в европейской части России погода ожидается теплее нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории России, практически на всей территории, температура прогнозируется выше нормы, теплый сентябрь ожидается на территории, фактически, до Урала», – сказал Вильфанд в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, температура выше нормы ожидается на Северо-Западе, центре, юге России, а также на Северном Кавказе и в Поволжье. Теплее, чем обычно, будет также на севере Сибири – на Таймыре и в Туруханском районе Красноярского края.

«На всей остальной территории страны температура около нормы, но ближе к небольшим положительным аномалиям. То есть сентябрь ожидается теплым», – отметил Вильфанд, добавив, что практически во всех регионах центра России, за исключением Ярославской и Костромской областей, будет дефицит дождей.

