Планетарная магнитная буря может затянуться до среды

Планетарная магнитная буря, начавшаяся сегодня на Земле 2 сентября около полуночи по московскому времени, с больной вероятностью продлится в среду. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Ученые отметили, что пока геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний.

С учетом ожидающейся суточной продолжительности геомагнитной бури, в настоящий момент ожидается, что зона полярных сияний может повторно наблюдаться с ночь со 2 на 3 сентября над всей территорией России.

«Сегодняшние возможности для наблюдения ожидаются самыми благоприятными за последние 3 месяца и, скорее всего, предоставят одни из самых высоких шансов этой осенью», – говорится в сообщении Лаборатории.

Москва, Анастасия Смирнова

