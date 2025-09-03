Каждый шестой житель России не интересуется страной производства товара

Россияне чаще смотря на цену и качество товара, чем на страну его производства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного «Газета.ru».

17,7% респондентов заявили, что для них не имеет значения страна производства товара. 16,8% опрошенных почти всегда сознательно покупают российское и готовы жертвовать иностранными альтернативами ради поддержки отечественного производителя.

«Самая же большая группа (44,9%) выбирает российское часто, но делает это прагматично: решающими остаются качество и цена. Около 11,2% ограничиваются отдельными категориями – например, предпочитают покупать местное молоко и хлеб, но в косметике или технике тянутся к импортным брендам», – говорится в исследовании.

Лишь 7,5% принципиально стараются выбрать иностранный продукт, независимо от того, насколько хорошим оказался отечественный аналог.

Почти половина (49,2%) назвали главным критерием для себя качество приобретаемого товара. Четверть опрошенных (24%) ставят во главу угла стоимость.

