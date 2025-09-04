российское информационное агентство 18+

Четверг, 4 сентября 2025, 09:38 мск

Бархатный сезон на юге России продлится до середины октября

Бархатный сезон начинается на юге России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его прогнозу, ориентировочно он продлится до конца первой декады октября.

«В Краснодарском крае и в Сочи температуры в конце недели будут в диапазоне 26-28 градусов. А температура воды в Сочи 26-27 градусов, в Туапсе, в Геленджике, в Анапе – 25-26. Это уже начало так называемого бархатного сезона, когда супер жаркой погоды, значительно превышающей 30 градусов, уже не прогнозируется, а температура воды и воздуха близки между собой и комфортны», – пояснил специалист в комментарии ТАСС.

Вильфанд добавил, что в этом году благодаря существенному прогреву восточной акватории Черного моря бархатный сезон продлится дольше, чем обычно.

«Температура будет вполне комфортная: температура воды – 22 градуса, температура воздуха – 22-25 градусов. Бархатный сезон в этом году примерно на декаду будет длиться дольше, чем обычно», – рассказал синоптик.

Москва, Наталья Петрова

