«Вам нужно установить мессенджер»: мошенники обновили схемы преступлений

Мошенники добавили новый этап в схемы преступлений с самым крупным ущербом, требуя установить любой мессенджер с хорошим качеством связи, чтобы потенциальные жертвы лучше их слышали. С таким предупреждением выступило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В киберполиции обратили внимание на то, что если операторов мошеннических колл-центров плохо слышно, то никакие их уловки не сработают. «Теперь они (мошенники – прим. ред.) под любым предлогом («безопасность», «удобство», «оперативность» или «секретность») требуют перейти, а чаще – установить любой мессенджер с хорошим качеством связи», – сообщили в МВД.

В киберполиции подчеркнули, что у официальных лиц, представителей компаний и сотрудников правоохранительных органов нет никакой необходимости переносить общение в мессенджеры. Когда звонящий просит перейти в мессенджер, это во всех случаях обман, предупредили правоохранители.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

