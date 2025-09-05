В Минпросвещения не видят трагедии в снижении числа поступающих в вузы

В Министерстве просвещения РФ не опасаются нехватки специалистов с высшим образованием из-за снижения числа поступающих в вузы. Такое мнение выразил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мировой опыт показывает, что в каких-то странах это соотношение составляет 50 на 50, где-то 60 на 40. У нас в советское время, по-моему, 25% выпускников школ шли в высшие учебные заведения. Поэтому здесь, наверное, какой-то трагедии нет», – сказал министр в интервью «Известиям» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Согласно прогнозу Минтруда РФ, на рынке будет востребовано порядка 70% специалистов со средним профессиональным образованием, отметил министр. Сейчас в России активно развиваются экономика, малый и средний бизнес, где востребованы специалисты по рабочим профессиям.

Кроме того, Кравцов сообщил, что на текущий момент доля тех, кто пошел в колледж после девятого класса, составляет 62,5%, плюс 10% идут после одиннадцатых классов.

Москва, Зоя Осколкова

