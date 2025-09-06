В МВД рассказали, кто чаще становится жертвой финансовых мошенников

МВД России составило психологический портрет гражданина, который чаще всего становится жертвой мошенников, которые похищают деньги дистанционно. Это социально активный человек в возрасте 30-70 лет, имеющий постоянную работу, накопления и положительную кредитную историю.

Отмечается, что такой гражданин часто является финансово грамотным, имеет активную жизненную позицию, лояльно относится к государству и готов оказывать содействие. Преступление в отношении такого человека зачастую начинается с сообщения от имени его руководителя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве подчеркнули, что портрет типичной жертвы телефонных и интернет-мошенников за последнее время изменился.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube