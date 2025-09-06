Работодатели с 2026 года смогут платить сотрудникам за рождение ребенка

С 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка, налоги с этой суммы взиматься не будут. Об этом сообщил председатель Общественного совета при Минтруде России Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме. По его словам, такая мера будет выгодна как для бизнеса, так и для граждан.

«С 2026 года они (работодатели – прим. ред.) могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно до миллиона можно будет получить выплату за ребенка», – цитирует Абрамова РИА «Новости».

По его мнению, инициатива поспособствует возвращению сотрудников после декретного отпуска на прежнее место работы.

«Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее», – сказал эксперт.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube