Подмосковье накрыли «радиационные» туманы

На севере Московской области зафиксированы радиационные туманы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«На фоне малооблачной погоды и закритической влажности воздуха в Подмосковье под утро на землю опустились так называемые «радиационные» туманы», – рассказал РИА «Новости» специалист центра Евгений Тишковец.

Явление зафиксировали в Клину, Волоколамске и Дмитрове рано утром. В 75% случаев «радиационные» туманы рассеиваются после восхода солнца, причем в 47% случаев не позже, чем через три часа после восхода.

«Радиационные» туманы образуются, если влажность воздуха велика, земная поверхность, излучая тепло, охлаждается, температура прилегающего слоя воздуха понижается. Чаще всего такие туманы образуются в низинах, куда стекается более холодный воздух и с высоты полета они выглядят в виде пятен.

Эксперт подчеркнул, что «радиация» таких туманов – инфракрасная, не воспринимаемая глазом, нейтральная, не губительна для организма и не имеет ничего общего с радиоактивностью.

