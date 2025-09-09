Нарушающим ПДД иностранцам могут запретить въезд в Россию

Иностранные граждане, которые нарушают правила дорожного движения, могут лишиться возможности посещать Россию. Соответствующие решения уже были приняты российскими судьями.

Как указано в федеральном законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», въезд иностранцу в РФ может быть не разрешен в случае, если он два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности по какой-либо статье КоАП, в том числе по статьям, которые касаются нарушения правил дорожного движения.

РИА «Новости» приводит несколько случаев из судебной практики. В одном из них иностранец был дважды привлечен к ответственности по статье 12.29 КоАП («Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»). На этом основании Отдел по вопросам миграции отдела МВД РФ одного из районов Москвы принял решение о неразрешении ему въезда в Россию на три года. Мужчина обратился в суд, но иск был оставлен без удовлетворения, несмотря на то что нарушитель оплатил штрафы.

Еще в одном деле, гражданин Киргизии привлекался за непристегнутый ремень безопасности, а также за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В его отношении также было принято решение о неразрешении въезда в РФ сроком на три года, просьбу об отмене решения суд отклонил.

Москва, Зоя Осколкова

