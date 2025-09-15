Эксперты развеяли миф о защищенных от мошенников банковских картах и счетах

В настоящее время не существует банковских карт, до которых не могли бы добраться мошенники. Даже с повышением уровня технических средств защиты всегда остается шанс для аферистов, действующих с помощью методов социальной инженерии.

«Не существует такого счета или карты, которые были бы на 100% неуязвимы для мошеннических действий. Любой банковский продукт, предназначенный для расчетов, платежей и других операций со средствами по определению дает возможность списания денег и этим оставляет лазейку для мошенников», – рассказала агентству «Прайм» аналитик Банки.Ру Эряния Бочкина.

Есть некоторые инструменты, которые усложняют доступ, повышая порог входа. Например, брокерский счет: вывести деньги с него обычно сложнее, поскольку нужно не просто знать данные карты, а получить доступ к инвестиционной платформе. Но и этот барьер преодолим, если мошенник с помощью социальной инженерии убедил жертву установить вредоносное приложение, выманил пароли и коды подтверждения.

Деньги на банковском вкладе будут в большей сохранности, так как, чтобы снять с него деньги досрочно, часто требуется личное присутствие в отделении банка с паспортом. Но и в этом случае преступник может ввести жертву в заблуждение, и она сама, поддавшись на уговоры, пойдет в банк и снимет деньги, чтобы «перевести их на безопасный счет».

«Здесь мы подходим к главному. Основной метод мошенничества сейчас – это социальная инженерия, когда преступник под видом сотрудника банка или следователя выманивает у вас конфиденциальные данные или убеждает перевести средства. Тип счета здесь не имеет значения. Если вы сами, даже будучи обманутым, подтверждаете операцию кодом из смс или сообщаете мошеннику данные для входа в онлайн-банк, средства уйдут с любого счета», – отметила эксперт.

Бочкина напомнила, что никаких «безопасных счетов» не существует, о них говорят только мошенники. Это регулярно подтверждают Центральный банк и правоохранительные органы. «Единственная по-настоящему эффективная защита – это ваша бдительность. Необходимы критическое мышление, недоверие к неожиданным звонкам, понимание, что настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать коды из смс или перевести деньги», – заключила аналитик.

