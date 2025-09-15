Мошенники обновили схему обмана со школьными психологами

Мошенники взяли на вооружение обновленную схему обмана под видом школьных психологов. Аферисты рассылают россиянам фишинговые ссылки на поддельные сайты госсервисов, сообщая перед этим по телефону, что их ребенок якобы не прошел некое обязательное тестирование и предлагают пересдать «тест». Перейдя по этим ссылкам можно лишиться личных данных или банковского аккаунта, предупреждает банк ВТБ.

Затем мошенники сообщают жертвам об утечке данных или об угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершенные от их имени. «Сценарий завершается «дистанционными проверками» и передачей денег и ценностей лжекурьеру», – говорится в сообщении пресс-службы банка. Злоумышленники запугивают как детей, так и их родителей, требуя записать видео с «проверкой» дома, в ходе которой нужно собрать ценные предметы и деньги для передачи курьеру.

«Мошенники стали использовать более сложные методы, включая психологическое давление. Всегда нужно помнить, что обычным гражданам никогда не позвонят представители ЦБ или финмониторинга», – отметили в банке. В финансовой организации рекомендовали критически относиться к любым заявлениям неизвестных по телефону и действовать с холодной головой, а лучше положить трубку, передает «Интерфакс». Эти же правила безопасности необходимо донести до детей.

В ВТБ добавили, что во время вступительных экзаменов летом мошенники в ходе обзвонов также представлялись школьными психологами и собирали персональные данные и реквизиты документов взрослых и детей для «характеристики ученика». Злоумышленники преследовали цель получить доступ к личным кабинетам госпорталов, банков или использовать полученные данные в других мошеннических схемах.

