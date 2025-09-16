В России хотят повысить штрафы за выход домашнего скота на дорогу

В России хотят ужесточить наказание за выпас скота на дорогах и неогороженных участках. Число аварий с участием животных значительно возросло.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу по повышению штрафов за выпас сельскохозяйственных животных без пастуха и без привязи на неогороженных пастбищах и дорогах. После доработки документ может попасть в Госдуму, сообщили «Ведомостям» два источника.

Если поправки примут, штрафы для должностных лиц вырастут с 500-1000 до 2500-5000 рублей, для компаний – до 10 000 – 20 000 рублей. Штрафы за выпас животных и прогон через автомобильные дороги вне согласованных с владельцами участков мест также предлагается увеличить с 300 до 2500 руб.

По данным МВД, число аварий с участием животных растет. В 2016 году таких ДТП было 362, погибли 26 человек, пострадали 472. К 2023 году количество погибших увеличилось до 92, пострадавших – почти до 935.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube