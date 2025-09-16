Госдума одобрила проект о льготах в вузах для неродных детей бойцов СВО

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков и падчериц участников специальной военной операции. Предлагается разрешить неродным детям бойцов СВО поступать в вузы в рамках отдельной квоты без вступительных испытаний за счет бюджета.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что действующее законодательство не учитывает ситуацию, при которой мать ребенка воспитывает его вместе с отчимом, являющимся участником специальной военной операции.

«В таком случае ребенок фактически не имеет другого отца, находится на содержании отчима и считает его своим родным отцом, однако он не может рассчитывать на льготы при поступлении в вуз, предусмотренные для родных детей участника специальной военной операции», – говорится в документе.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, «льготы при поступлении в вузы уже действуют для самих участников СВО и их детей», передает «Дума ТВ». «Будет справедливо распространить их также на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец», – подчеркнул он.

Ранее о принятии соответствующих изменений в законодательство Владимира Путина просили родные бойцов СВО.

Москва, Наталья Петрова

