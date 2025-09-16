В МВД предупредили о новой схеме мошенников с просьбами перезвонить

Мошенники стали рассылать потенциальным жертвам поддельные документы и тревожные сообщения с указанием, как правило, номера мобильного телефона, по которому якобы нужно срочно перезвонить. О новой схеме, которую взяли на вооружение аферисты, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Многие граждане решают на всякий случай перепроверить информацию и сами звонят мошенникам, после чего злоумышленники начинают «обрабатывать» собеседников.

Как отметила Волк, это позволяет аферистам обходить системы безопасности банков и операторов связи, которые рассчитаны на блокировку входящих подозрительных звонков.

По ее словам, сообщения с предложением перезвонить могут поступить на мессенджер, электронную почту, через СМС и даже в обычный почтовый ящик. Среди типичных примеров – информация о взломе аккаунта, необходимости заменить документы, банковские или SIM-карты, оплатить услуги либо штраф. В сообщении указывается номер телефона, по которому необходимо срочно связаться со специалистом.

«При этом мошенники считают, что человек, который сам им позвонил, искренне доверяет предложившему помощь собеседнику, и его гораздо легче обмануть», – указала официальный представитель МВД.

Волк призвала не верить всей информации, которая вам поступает. «Даже если в сообщении к вам обратились по имени и отчеству или указали другие сведения о вас – обязательно проверяйте личность отправителя», – предупредила она.

Москва, Наталья Петрова

