Госдума одобрила запрет на выгул собак опасных пород детьми

В Госдуме поддержали введение запрета на выгул собак опасных пород детьми до 16 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Правительство РФ поддержало инициативу при условии ее доработки.

В документе предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube