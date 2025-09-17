Госдума одобрила запрет на выгул собак опасных пород детьми

В Госдуме поддержали введение запрета на выгул собак опасных пород детьми до 16 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Думы межфракционной группой депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Правительство РФ поддержало инициативу при условии ее доработки.
В документе предлагается закрепить специальное требование к выгулу потенциально опасных пород собак, согласно которому выгул таких животных не допускается детьми до 16 лет без сопровождения законных представителей, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.
Комитет Госдумы по экологии рекомендовал палате парламента принять законопроект в первом чтении.
