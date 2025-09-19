В России может стать на 100 тысяч больше малоимущих

Из-за пересмотра правил определения нуждаемости в России может резко вырасти число малоимущих граждан. Это произойдет, если примут во внимание рекомендации экспертов ВНИИ труда, которые предложили учитывать «чистый» доход при назначении поддержки.

В настоящее время в России малоимущими признаются те, чьи доходы ниже прожиточного минимума региона (федеральный ПМ в 2025 году – 17,7 тыс. рублей), но сумма берется до вычета налогов. В результате часть людей, чья зарплата формально чуть выше из-за расчета «гросс», лишается права на помощь, пишут «Известия».

Предлагается исключить налог на доходы физлиц (НДФЛ) из расчета при назначении соцпомощи. Например, если в 2025 году зарплата работника равна прожиточному минимуму для трудоспособного населения – 19,3 тыс. рублей, – то после уплаты НДФЛ его доход составит лишь 16,8 тыс.. Однако система соцзащиты не учитывает этот фактор при расчете уровня поддержки.

Учет налоговой нагрузки позволит точнее оценить реальную бедность. Если инициатива заработает, круг участников программы соцконтракта может расшириться за счет тех, кто формально не считается нуждающимся, но фактически живет за чертой бедности.

По последним данным Минтруда, в 2024 году было заключено свыше 200 тыс. соцконтрактов – помощь по ним получили около 552 тыс. человек, больше половины из которых составили семьи с детьми. В I квартале 2025-го оформлено уже более 65 тыс. контрактов, охвативших свыше 187 тыс. человек.

