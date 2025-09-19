В Рособрнадзоре назвали безобразием нагрузку школьников по сложным темам

В настоящее время до трети школьной программы перегружено непосильными для учеников темами. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время круглого стола «Качество образования – основа достижения национальных целей».

«Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы, от 15 до 30%, перегружены темами, которые в Советском Союзе преподавались часто в конце второго курса университета», – цитирует Музаева «Интерфакс».

Глава Рособрнадзора отметил, что учителям приходится пропускать многие темы, непосильные для школьников. Некоторые темы невозможно освоить из-за возраста детей. «Вот это безобразие, которое у нас образовалось, конечно, надо будет прекращать», – подчеркнул Музаева.

Ранее в России приняли несколько законов, касающихся школьной деятельности. С 1 сентября 2025 года для учеников младших классов ввели новые нормы допустимой учебной нагрузки. Кроме того, суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать по продолжительности выполнения 3,5 часа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

