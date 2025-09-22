Генштаб: призывники не будут задействованы в СВО

С 1 октября в России начнется осенний призыв в Вооруженные силы. В Генштабе заверили, что все срочники будут направлены исключительно в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ.

«Мероприятия осеннего 2025 года призыва, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции», – рассказал на брифинге начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Решение о призыве будет действовать в течение одного года с момента принятия. Если гражданин не был направлен на службу в текущем призыве, он будет призван в следующую кампанию. Отправлять на службу начнут с 15 октября 2025 года.

Цимлянский отметил, что все призывники, участвующие в осенней кампании, будут направлены исключительно на территории России и не будут задействованы в специальной военной операции (СВО). Все они будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей.

Вице-адмирал добавил, что в рамках осеннего призыва планируется использовать электронные повестки, которые будут направляться гражданам через портал государственных и муниципальных услуг. Наряду с этим, напечатанные повестки остаются юридически значимыми.

