В 2025 году в Сеть утекло около 13 млрд строк персональных данных россиян

В 2025 году в Сеть слили около 13 млрд строк персональных данных россиян – это почти в четыре раза больше, чем за весь 2024 год. Об этом заявил на пресс-конференции «Кибербезопасность: вызовы и шаги по борьбе с угрозами» директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (ГК «Солар») Александр Вураско.

За девять месяцев 2025 года случаев утечки данных в России зафиксировано на 16,5% меньше – 281 против 310 в 2024 году. Вместе с тем объем скомпрометированных данных вырос кратно, передает РБК. «Это говорит о масштабе проблемы. Даже если инцидентов становится меньше, одна крупная утечка может радикально изменить статистику», – пояснил Вураско.

В 2025 году на первый план по числу утечек вышел государственный сектор, сместив традиционных лидеров – ретейл, электронную коммерцию и финансовую сферу. При этом часть инцидентов связаны с публикацией недостоверных или скомпилированных из разных источников баз.

Ежедневно фиксируется от двух до пяти инцидентов утечек данных в российском сегменте интернета. Если раньше злоумышленники выбирали в основном организации, чьи данные легко монетизировать, то сейчас атакам подвергаются любые компании – вплоть до сайтов детских садов.

Кроме того, киберпреступность становится все более организованной: работают синдикаты с бизнес-моделями, KPI и даже собственными CRM-системами. Выросла и сложность фишинговых атак: они стали «более технически изощренными», а число выявленных фишинговых сайтов в 2025 году почти вдвое превысило прошлогодние показатели.

Веллингтон, Зоя Осколкова

