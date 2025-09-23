Дефицит сотрудников колоний и СИЗО в России близок к критическому

Дефицит сотрудников уголовно-исполнительной системы в России доходит в ряде регионов до 50%. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Розин.

«Ситуация с некомплектом в отдельных территориальных органах УИС близка к критической. Средний некомплект по России лиц рядового и младшего начсостава в УИС – 37,8%», – сказал Розин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

По его словам, некомплект младшего и среднего начсостава в Тульской области доходит до 70%, в ряде регионов – 50%.

«Хочу дополнительно подчеркнуть, что мы в непростых условиях сегодня работаем. И также все вы прекрасно знаете, что оказываем значительное содействие в том числе и Минобороны в комплектовании вооруженных сил. И работу, конечно, будем продолжать», – отметил Розин.

Москва, Зоя Осколкова

