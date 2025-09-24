Большинству россиян нужен доход свыше 120 тысяч рублей для жизни без стресса

Для большинства жителей России уровень внутреннего спокойствия связан с размером дохода. В ходе исследования выяснилось, сколько нужно зарабатывать, чтобы уровень стресса был минимальным.

По данным опроса, результаты которого приводит ТАСС, «зона без стресса» для большинства респондентов начинается с дохода 120-150 тыс. рублей в месяц. Ниже этого уровня люди чаще говорят о нестабильности.

Минимальным доходом для спокойной жизни 15% участников исследования назвали 80 тыс. рублей. При этом 40% опрошенных считают оптимальным доход в 120-150 тыс. рублей, четверть назвали комфортной суммой 200 тыс. рублей и выше.

Наибольшая часть бюджета у россиян уходит на жилье и продукты – около 45%. Еще до 30% дохода респонденты направляют на здоровье и образование, считая эти траты «страховкой от стресса». На отдых и развлечения уходит примерно 15%, а на сбережения и инвестиции – до 10%.

При этом половина россиян считает, что счастье невозможно свести лишь к размеру банковского счета. Деньги помогают снять базовые тревоги, но удовлетворенность приходит, когда есть время для себя и близких.

