В Липецкой области будут штрафовать за публикацию фото и видео об атаках ВСУ

Липецкий областной Совет принял изменения в региональный об административных правонарушениях, согласно которым публикация фото и видео о последствиях атак ВСУ будет караться штрафами.

Как уточнила пресс-служба регионального парламента, штраф за такое нарушение составит для граждан – от 1 до 3 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Повторное нарушение будет караться штрафом для граждан – в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

«Это очень важное решение, которое поможет обезопасить жителей нашего региона и привлечь к ответственности тех, кто публикует в социальных сетях подобного рода информацию. На территории Липецкой области запрещено публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов. Все это помогает противнику корректировать направление и точность», – пояснил председатель облсовета Владимир Сериков.

Липецк, Анастасия Смирнова

