В России снижается доля считающих брак обязательным условием для рождения детей

Число россиян, считающих брак обязательным условием для рождения детей, постепенно снижается. В особенности тренд заметен среди граждан с высокими доходами.

«За 17 лет в российском обществе произошли заметные изменения в восприятии необходимости брака для рождения детей. Почти в полтора раза выросла доля россиян, которые полагают, что вступать в брак для рождения ребенка не обязательно (с 18 до 26%)», – говорится в исследовании SuperJob.

Самое заметное снижение произошло среди тех, кто считает брак не обязательным, но желательным условием (с 42 до 32%). Доля тех, кто считает, что жениться или выходить замуж обязательно, незначительно сократилась (с 38 до 36%).

Около 30% женщин с зарплатой выше средней уверены, что для рождения ребенка необязательно вступать в брак. При этом мужчины с заработком от 100 тыс. руб. в месяц являются главными сторонниками вступления женитьбы ради деторождения (46%).

На мнение респондентов влияет в том числе семейное положение. Так, женатые мужчины и отцы значительно чаще холостых и бездетных поддерживают обязательность брака (42% и 41% против 27% и 26% соответственно), а замужние женщины, в свою очередь, чаще незамужних считают брак желательным, но необязательным (41 против 30%).

Опрос проведен в сентябре 2025 года по всей стране, его участниками стали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

