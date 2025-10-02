Зима в России будет значительно холоднее предыдущей

Предстоящая зима будет холоднее предыдущей почти во всех регионах России. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Зимний период с 2025 на 2026 год выдастся значительно холоднее предыдущего. К более низким температурам стоит готовиться практически всем россиянам», – говорится в сообщении.По прогнозам синоптиков, уже в ноябре будет значительно холоднее на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Уральского федерального округа, в северных и центральных районах Сибирского федерального округа. Более холодным ожидается и январь 2026 года, это относится к европейской части России, а также к Уральскому и Сибирскому федеральным округам. Февраль будет холоднее в северной половине Красноярского края и на западе Якутии.

При этом синоптики обещают раннюю весну и теплым мартом.

Напомним, ранее Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров установился уже на 15-20 процентах территории России. В Сибири после бабьего лета с 28 градусами выше ноля на этой неделе температура упала до ноля. К выходным в Барнауле уже ждут мокрый снег. На Урале на этой неделе также уже фиусировались ночные и утренние заморозки с падением температуры до минус 10 градусов Цельсия. Первый снег в Москве ждут ближе к середине октября.

Досрочно закончился бархатный сезон и в Сочи – там похолодало до 16 градусов выше ноля, море уже остыло до 18 градусов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

