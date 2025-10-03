На Госуслугах заработал сервис приема жалоб на проблемы с подключением интернета

Россияне могут сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме на Госуслугах. Удобную форму на платформе обратной связи запустило Минцифры.

«С помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, относящиеся к проблеме. Например, заявления, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры», – рассказали в министерстве.

На рассмотрение жалобы отводится до 30 дней. В личном кабинете на Госуслугах или в электронной почте можно отслеживать статус заявки.

В прошлом году в России вступил в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Цель – дать возможность гражданам самим выбирать себе подходящего оператора связи, а также исправить ситуацию, когда управляющие компании ограничивают провайдерам доступ к домовой инфраструктуре.

«Несмотря на принятый закон, проблемы с доступом операторов связи в многоквартирные дома по-прежнему остаются. Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор», – заключили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

