Две трети учителей считают, что могут отличить текст ученика от созданного нейросетями

67% педагогов считают, что могут отличить текст ученика от текста искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой «Знание. Академия». При этом с возрастом уверенность в распознавании контента, сгенерированного нейросетями, снижается – уверены в себе 82% учителей до 25 лет и 58% педагогов от 55 лет.

Также 84% учителей полагают, что их ученики уже используют искусственный интеллект для выполнения домашних заданий, приводит данные опроса ТАСС. Только 9% считают, что их студенты и воспитанники не применяют ИИ.

Подавляющее большинство участников опроса (82%) допускают использование нейросетей при создании текста, но только при определенных условиях. 11% настроены скорее отрицательно.

Как отметила руководитель платформы «Знание. Академия» Александра Буйчик, как начинающие, так опытные педагоги разрешают ученикам использовать ИИ в пределах разумного. По ее словам, допустимым использование нейросетей считают 85% учителей до 25 лет и 80% преподавателей старше 55 лет.

В опросе участвовали 2 тысячи педагогов из 89 регионов России: школьные учителя, преподаватели вузов, колледжей, училищ и дополнительного образования.

Москва, Наталья Петрова

