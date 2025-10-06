Матвиенко призвала обязать неработающих трудоспособных россиян платить за ОМС

Спикер Совета Федерация Валентина Матвиенко предложила собирать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с неработающих трудоспособных граждан, чтобы снизить нагрузку на бюджет. С этой идеей она обратилась к главе Минфина Антону Силуанову на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Матвиенко назвала давно назревшей и даже перезревшей проблемой ситуацию, когда за медицинское обеспечение миллионов нетрудоустроенных и работоспособных граждан платят официально работающие сотрудники.

По ее словам, оптимизировать расходы государства можно, если обязать таких граждан платить ежегодные взносы по медицинскому страхованию. В среднем по стране работодатель платит за работника в фонд ОМС порядка 45 тысяч рублей в год, указала Матвиенко.

Согласно официальным данным, по ее словам, в одной только Москве насчитывается около 700 тысяч трудоспособных неработающих граждан, которые пользуются медуслугами и ни за что не платят. Они могут найти возможность заработать 45 тысяч – «это не колоссальные деньги», полагает Матвиенко.

По мнению председателя Совфеда, необходимо работать над этой идеей и «не затягивать» с введением мер, пишет «Коммерсантъ». При этом Матвиенко заверила, что «мы никогда никаких непродуманных решений в ущерб населению не примем», добавляет «Парламентская газета».

«Мы должны точно определить, как правильно поступить в этой ситуации… И мы здесь будем продолжать диалог с коллегами из Правительства», – резюмировала спикер Совфеда.

Москва, Наталья Петрова

